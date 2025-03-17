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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن ينظم أكبر إفطار جماعي بالإسكندرية

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

نظم حزب مستقبل وطن حفل إفطار جماعي بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار “سفرة العيلة” التي نظمها أحمد رأفت الأمين المساعد للحزب بالمحافظة.

مستقبل ينظم أكبر إفطار جماعي بالإسكندرية

 وذكر بيان مستقبل وطن بالإسكندرية، أن شارك الالاف من أهالي شارع الجواهر بمنطقة الحضرة بالإسكندرية، في أكبر مائدة إفطار جماعي بشهر رمضان برعاية احمد رأفت الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن؛ بمشاركة مختلف فئات المجتمع.

وقام مستقبل وطن بعمل مسابقة وتوزيع جوائز للفائزين من خلال القرعة الجماعية وكان نصيب الفائز الأول غسالة والفائز الثاني بوتاجاز وجوائز مالية أخري .

مسابقات مستقبل وطن

كما أطلق أمين مساعد الحزب مبادرة 50ألف رغيف لأهالي منطقة الحضره طوال شهر رمضان بالمجان واطلق دورة لكرة القدم ، لأبناء دائرة باب شرق وسيدي جابر بمشاركة 32 فرقة من ضمنهم ثلاث فرق من الكنيسة بالإسكندرية بحضور الكابتن محمد ابراهيم المدرب الدولي وأوضح رأفت إن الدورة بها مايقرب من 160شاب من بجميع الاعمار السنية المختلفة وسوف يتم تسليم الفائزين بالمراكز الأولى والثانية والثالثة حوائز قيمة .

وأكد "احمد رأفت  "إن الحزب دشن عدد من المبادرات  خلال شهر رمضان المبارك  وعلي رأسهم، سفرة العيلة" لإحساس الصائمين بتجمع العائلة على مائدة واحدة إلى الاحتفاليات المصاحبة للإفطار لإدخال البهجة على المواطنين والأطفال.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وقدمت أمانة العمل الجماهيري بـ حزب مستقبل وطن برنامج «في ضهر الشقيانين» من خلال جولاته في شوارع مصر لتسليط الضوء على النماذج المكافحة التي تسعى لكسب رزقها بكرامة.

وتشارك في تقديم البرنامج الإعلامية منة راشد، التي تتميز بأسلوبها العفوي وتفاعلها القريب مع الناس، مما يضفي على الحلقات طابعًا إنسانيًا مميزًا ويجعلها أكثر تأثيرًا.

مستقبل وطن يبرز قصص كفاح المصريين
وخلال إحدى الحلقات، التقت منة راشد بسامي محمد، 65 عامًا، الذي يعمل في السباكة، حيث يختار الأعمال التي تناسب عمره ليتمكن من تأمين احتياجاته الأساسية.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الإسكندرية محافظة الإسكندرية “سفرة العيلة

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