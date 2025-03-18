شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 18-3-2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 360.00 درهما، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 2570.00 درهما.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في السوق المحلي، وسط متابعة دقيقة لتغيرات الأسعار العالمية.

أسعار أعيرة الذهب المختلفة

سعر الذهب عيار 24: سجل 360.00 درهما.

سعر الذهب عيار 22: سجل 335.00 درهما.

سعر الذهب عيار 21: سجل 321.25 درهم.

سعر الذهب عيار 18: سجل 275.25 درهم.

سعر الذهب عيار 14: سجل 212.75 درهم.

سعر الذهب عيار 12: سجل 182.25 درهم.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم

عيار 24: الذهب الأنقى يُعتبر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً واستخدامًا في السبائك والعملات الذهبية، وقد سجل اليوم سعر 360.00 درهما للجرام الواحد.

عيار 22: خيار شعبي يُعد الذهب عيار 22 خيارًا شائعًا بين المشترين، حيث بلغ سعره 335.00 درهما للجرام، مما يجعله مناسبًا للمجوهرات ذات التصاميم التقليدية.

عيار 21: الأكثر تداولًا يُعتبر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية، وسجل اليوم سعر 321.25 درهم للجرام، مما يعكس شعبيته الكبيرة.

عيار 18: لمسات عصرية الذهب عيار 18 يُستخدم بشكل رئيسي في المجوهرات ذات التصاميم العصرية، وقد بلغ سعره اليوم 275.25 درهم للجرام.

عيار 14 و12: خيارات اقتصادية للباحثين عن خيارات اقتصادية، سجل الذهب عيار 14 سعر 212.75 درهم، بينما بلغ سعر عيار 12 حوالي 182.25 درهم.