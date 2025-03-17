بعد العيد.. خبر سار لكل المصريين من الإسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة في مختلف المحافظات .

وقالت مي عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيتم طرح الـ 400 ألف وحدة بعد عيد الفطر ".

وتابعت مي عبد الحميد :" رئيس الوزراء أكد توجيهات الرئيس السيسي بطرح 400 الف وحدة سكنية متنوعة لمنخفضي الدخل ومتوسطي الدخل ".

واكملت مي عبد الحميد :" سيكون لمحدودي الدخل حصة جيدة من الطرح الخاص بـ 400 ألف وحدة سكنية "، مضيفة:" سيكون هناك أولوية لمن قدم في الإعلان الأخير سكن لكل المصريين 5 وسنرسل رسائل للمتقدمين واللي ورقهم غير مطابق وسنفتح فترة للتظلمات ".

ولفتت مي عبد الحميد :" نتعامل مع عدد كبير من المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن سكن لكل المصريين"، مضيفة :" حجم الدعم الذي يوضع في الوحدات السكنية كبير ونغطي من 40 لـ 50 % من ثمن الوحدة السكنية فيما يخص بوحدات محدودي الدخل ".

نظام التمويل

وتابعت مي عبد الحميد :" نظام التمويل سيكون تمويلا عقاريا ولم نعتمد حتى الآن الفائدة "، مضيفة:" الوحدات التي يتم طرحها يكون سعرها بتكلفتها ونظيرها في القطاع الخاص يكون بضعف السعر ".

وأكملت مي عبد الحميد :" الوحدات في الطرح الجديد جزء منها جاهز وجزء تحت الانشاء وما يخص الصندوق يتكون 40 % جاهز و60 % تحت الإنشاء ".