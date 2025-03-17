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رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة في شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة في شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية

ياسر إدريس
ياسر إدريس
القسم الرياضي

قال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن النادي الأهلي، قدم مستندات جديدة، في شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وأضاف إدريس، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": هناك تجانس بين أعضاء اللجنة الأولمبية، والمجلس الجديد تغير منه 10 أفراد، وهناك طموحات، وهدفنا تحقيق نجاحات، وسنستعين بجميع الخبرات في اللجنة والباب مفتوح أمام الجميع.

وتابع: الأهلي واتحاد الكرة يعرفان أن اللجنة الأولمبية لها دور، ومن حقها مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من الأندية، وسيكون لها قرار، ومن حقها البت في شكوى الأهلي.

وشدد: لا نتدخل في القرارات الفنية للاتحاد، وندرس الأمر من منظور اللوائح، والأهلي تقدم بشكواه على مرتين، أول أمس، ثم أمس تم تقديم متابعة للشكوى، بمستندات جديدة، وطلبنا ردا من اتحاد الكرة.

وأضاف: سنتبع إجراءاتنا بشكل جيد، ومن حق أي طرف الطعن على القرارات في الكاس، ولن يخرج القرار إلا بعد دراسته بنسبة 100%.

وأكمل: الأهلي يعرف التسلسل القانوني، ويعرف أن من حقه تقديم شكوى للجنة الأولمبية، ثم اللجوء للكاس، ونحن لنا دور، وسيكون هناك قرار خلال الفترة القادمة.

وأردف: اتحاد الكرة من حقه أن يقول أن الأمر شأن داخلي، ولكن الإجراءات من ناحيتنا مظبوطة، والقرار سيكون سريعا قبل استئناف مباريات الدوري.

وأكمل: منحنا اتحاد الكرة ورابطة الأندية أسبوعا للرد على شكوى الأهلي، ولكن ستكون هناك لجنة استماع، مشيرا إلى أن الحديث عن أن اللجنة الأولمبية غير مختصة للفصل في الشكوى؛ غير صحيح.

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