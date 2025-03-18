هشام يكن: حسام حسن قادر أن يكون خليفة محمود الجوهري

قال الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، إن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى إصلاحات عاجلة، موضحًا: "لا يوجد إنصاف في بعض القرارات، وعلينا مراجعة كيفية إدارة الانتخابات والاختيارات داخل المنظومة."

وأكد يكن خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم،: دعمه الكامل لإعطاء الفرصة للمدرب حسام حسن في قيادة المنتخب الوطني، مشددًا على ضرورة منح المدربين المصريين نفس الفرص التي يحصل عليها الأجانب.

تابع: "أنا أُكن كل الاحترام لحسام حسن، لكن بعيدًا عن العاطفة، لابد أن نمنحه الفرصة كاملة لإثبات جدارته، مثلما منحناها للمدربين الأجانب من قبل إذا نجح، فهذا شيء جيد، وإن لم يحقق النتائج المطلوبة، فسيكون القرار بيد الاتحاد لإجراء التغييرات اللازمة."

وعند سؤاله عما إذا كان حسام حسن قادرًا على أن يكون خليفة للراحل محمود الجوهري، قال يكن: "الأمر يتوقف على الفرصة التي يحصل عليها، وإذا تمكن من تحقيق إنجازات ملموسة مع المنتخب، فقد يكون بالفعل خليفة للجوهري."

