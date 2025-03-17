رئيس اللجنة الأولمبية: من حقنا البت في شكوى الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، عن تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية بشأن شكوى الأهلي للاتحاد ورابطة الأندية المصرية.

وقال ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية: “الأهلي واتحاد الكرة يعرفان أن اللجنة الأولمبية لها دور، ومن حقها مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من الأندية، وسيكون لها قرار، ومن حقها البت في شكوى الأهلي”.

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الاتحاد المصري ورابطة الأندية إلى اللجنة الأوليمبية بخصوص أزمة تعيين حكم غير أجنبي للقمة أمام الزمالك.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية على النحو التالي:

مباراة الزمالك والأهلي :

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.