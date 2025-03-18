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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنهى حياة ابنته.. الجنايات تنطق بالحكم على مدعي النبوة في أسيوط

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
إيهاب عمر

تنطق اليوم الثلاثاء الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بحكمها على فلاح بعد إحالته للمفتي لادعائه النبوة وقيامه بذبـ.ـح ابنته بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبدالعال.

تعود وقائع القضية رقم 23119 لسنة 2024 جنايات ديروط إلى تلقي المقدم محمد عبداللاه مأمور مركز شرطة ديروط إخطارا من أهالي قرية ديروط الشريف يفيد قيام المتهم " عماد .م .م " 33 عاما، فلاح بنحر ابنته التي لم يتجاوز عمرها عامين .

وأحال المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات لقـ.ـتله ابنته المجني عليها "قمر" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ذبـ.ـحا حتى أن أرداها قتـ.ـيلة.

وكانت هيئة المحكمة قررت إيداع المتهم بأحد المنشآت الصحية النفسية للفحص وانتداب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة خماسية من الأطباء المقيدين لديهم لفحص حالته النفسية والعقلية وإعداد تقرير وإرساله للمحكمة مع نهاية مدة الإيداع وللجنة أن تطلب مدة إضافية إذا اقتضى الأمر على أن يشمل التقرير حالة المتهم النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث توافر الإدراك أو الاختيار بالإضافة إلى حالته النفسية والعقلية وقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة وإيداع  تقرير المستشفى بالمحكمة، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر فبراير لنظر القضية.   

وكشف تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية بوزارة الصحة  سلامة " عماد . م . م " المتهم بذبـ.ـح ابنته وادعاه النبوة ، العقلية والنفسية في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه للواقعة.

وأشار التقرير إلى أن المتهم لا يعاني من أي أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي يفقده الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

أسيوط جنايات أسيوط محكمة ديروط فلاح

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