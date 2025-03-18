هشام يكن: الشعب المصري في ظهر قيادته السياسية

أكد الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، موقفه الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مشددًا على أن "مصر للمصريين وغزة للفلسطينيين"، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على سيادة الدول وعدم المساس بالحدود المصرية.

وأوضح يكن خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الشعب المصري بأكمله يقف خلف قيادته السياسية في جميع قراراتها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بدعم أكثر من 120 مليون مصري، وهو ما يعكس وحدة الصف الوطني في مواجهة أي تحديات خارجية.

وأضاف يكن أن الشخصيات العامة، خاصة أصحاب الشعبية والجماهيرية، عليهم مسؤولية كبيرة في توعية الرأي العام وإيصال رسائل قوية تعبر عن الموقف الوطني.

كما أكد على أن مصر دولة عريقة، لا يمكن لأحد أن يقترب منها أو يهدد استقرارها، مشيدًا بالقوة الأمنية والشعبية التي تحمي البلاد من أي محاولات للمساس بأمنها.

