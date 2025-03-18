ليس فنيا.. نجم الزمالك السابق يتحدث عن استبعاد إمام عاشور من المنتخب

تحدث طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن أزمة استبعاد إمام عاشور، من قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، بتصفيات كأس العالم 2026.

وقال طارق السيد في تصريحات إذاعية :"ليه إمام عاشور ميروحش منتخب مصر، وهو من أحسن اللاعيبة دلوقتي ومن الأسباب الرئيسية في فوز الأهلي في ماتشات كتير".

وأضاف:"هل استبعاد إمام عاشور فني؟ يارب يبقى فني، لكني وجهة نظري أنا إن الاستبعاد مش فني".

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتغادر بعثة الفراعنة، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 من مارس، على متن طائرة خاصة، إلى دولة المغرب، التي تستضيف تلك المباراة نظرًا لعدم تطابق ملاعب إثيوبيا مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنطلق مواجهة منتخب مصر، أمام منتخب أثيوبيا في تمام الحادية عشر مساء الجمعة المقبل الموافق 21 من مارس الجاري.

وبعد انتهاء المنتخب من تلك المباراة، يعود إلى القاهرة من أجل الاستعداد لمواجهة منتخب سيراليون في الجولة السادسة من التصفيات.

وتُقام مواجهة المنتخب المصري أمام سيراليون، في تمام التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 25 من مارس الجاري.