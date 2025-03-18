مهزلة في مركز شباب بالعاشر.. شاب يركل طالبة بالشلوت.. والأم: ابنتي كادت تفقد عذريتها.. وتحرك أمني عاجل

في واقعة صادمة شهدتها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تعرضت طالبة بالصف الثالث الإعدادي لاعتداء عنيف داخل مركز شباب، مما أسفر عن إصابتها بنزيف كاد يفقدها عذريتها، وفقًا لما ذكرته أسرتها.

الحادثة أثارت حالة من الغضب والجدل، وسط مطالبات بتحقيق العدالة ومعاقبة الجاني.

تفاصيل الحادثة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من أسرة الطفلة، التي تقيم بمدينة العاشر من رمضان، تتهم فيه شابًا يعمل في كافتيريا بمركز شباب الشروق بالتعدي على ابنتهم.

وبحسب رواية الأم، كانت الطفلة برفقة شقيقها لحضور تدريب رياضي في المركز، إلا أن الشاب قام بركلها بقدمه في منطقة حساسة، ما تسبب في إصابتها بنزيف حاد.

وأضافت الأم، في تصريحاتها، أن الاعتداء كاد يفقد الطفلة عذريتها، ما دفع الأسرة إلى نقلها على الفور إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، حيث خضعت للعلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

تحرك أمني وقانوني

على إثر البلاغ، قامت أسرة الطفلة بتحرير محضر رسمي بالواقعة، حمل رقم 15/95 لسنة 2025، في قسم ثالث العاشر من رمضان. وتم إخطار النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها في الحادثة، وسط مطالبات بمحاسبة المتهم وإنزال العقوبة المناسبة عليه.

ردود فعل غاضبة ومطالب بتشديد الرقابة

أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة بين أهالي مدينة العاشر من رمضان، حيث طالب البعض بضرورة تشديد الرقابة داخل مراكز الشباب لضمان سلامة الأطفال والناشئين، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما شدد آخرون على أهمية توقيع أقصى العقوبات على المعتدين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

في ظل تصاعد حوادث العنف ضد الأطفال، تتجه الأنظار نحو الجهات الأمنية والقضائية لمتابعة مجريات التحقيق وضمان تحقيق العدالة. وتظل تساؤلات الأهالي قائمة حول سبل تعزيز الأمان داخل المراكز الشبابية، حتى تظل بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية دون خوف أو تهديد.