عصام عبد الفتاح: الحكم المصري بريء مما يقال من أي ناد

علق عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الأسبق، على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات: “إذا كنت تريد التحدث عن الحكم المصري في آخر 6 مباريات القمة، الأهلي فاز في 4 مباريات من 6 أمام الزمالك، فالحكم المصري بريء مما يقال من أي ناد ولا توجد أي مباراة منهم حدث فيها مشاكل”.

أول رد فعل للنادي الأهلي بعد انسحابه من لقاء القمة

بعد انسحابه من مباراة القمة، أكد النادي الأهلي موقفه الرسمي. وعبر عن اعتراضه على ما وصفه بظروف المباراة، وأنه في انتظار تحديد اللجنة الأولمبية للمسار القانوني الذي سيتم اتخاذه بشأن الأزمة الحالية.

كما أكد الأهلي على استعداده الكامل لاستكمال المسار القانوني بكل هدوء ووفقًا للقرارات الرسمية.

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن النادي الأهلي، قدم مستندات جديدة، في شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وأضاف إدريس، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": هناك تجانس بين أعضاء اللجنة الأولمبية، والمجلس الجديد تغير منه 10 أفراد، وهناك طموحات، وهدفنا تحقيق نجاحات، وسنستعين بجميع الخبرات في اللجنة والباب مفتوح أمام الجميع.

وتابع: الأهلي واتحاد الكرة يعرفان أن اللجنة الأولمبية لها دور، ومن حقها مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من الأندية، وسيكون لها قرار، ومن حقها البت في شكوى الأهلي.

وشدد: لا نتدخل في القرارات الفنية للاتحاد، وندرس الأمر من منظور اللوائح، والأهلي تقدم بشكواه على مرتين، أول أمس، ثم أمس تم تقديم متابعة للشكوى، بمستندات جديدة، وطلبنا ردا من اتحاد الكرة.