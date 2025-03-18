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عودة الأجواء الشتوية.. ترقبوا انخفاض الحرارة وأمطارا متفاوتة الشدة بعد ساعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عودة الأجواء الشتوية.. ترقبوا انخفاض الحرارة وأمطارا متفاوتة الشدة بعد ساعات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سوف تشهد انكسار الموجة الحارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث مع تغير مصدر الكتلة الهوائية ودخول الرياح الشمالية الغربية النشطة نسبيا، سوف تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة.

أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يحدث  انخفاض أخر فى درجات الحرارة، وعودة الأجواء الشتوية اعتباراً من غدا الأربعاء، لذا يجب عدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

يشهد الطقس اليوم، بداية الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتسود أجواء حارة نهارا على أغلب الانحاء، معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

قالت هيئة الأرصاد، إن معدل الانخفاض اليوم، الذي تشهده درجات الحرارة يتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية، يصاحبه نشاط للرياح مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، أيضا يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس، اعتبارا من اليوم الثلاثاء سوف تبدأ موجة انخفاض في درجات الحرارة، لتعود الأجواء مائلة للبرودة نهارا وباردة ليلا على كافة الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الشبورة المائية، كعامل مؤثر خلال هذه الفترة، تحديدا خلال فترات الصباح الباكر على مناطق المسطحات المائية والطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن موجة الأمطار التي من المتوقع أن يشهدها البلاد، اعتبارا من منتصف الأسبوع الجاري، وتحديدا الأربعاء، سوف تكون على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال فترة عود الأجواء الباردة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 23 إلى 27 درجة

والسواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة

وشمال الصعيد تتراوح ما بين 24 إلى 33 درجة

وجنوب الصعيد تتراوح ما بين 27 إلى 38 درجة

وحذرت هيئة الأرصاد، من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، ما بين ارتفاع مفاجئ وعودة الانخفاض مرة أخرى المتزامن مع انتهاء فصل الشتاء.

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الموجة الحارة

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