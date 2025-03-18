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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تحديث دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة والمركزية بجامعة الإسكندرية

اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية
اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، المنعقد صباح اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تحديث دليل مراكز التميز والمعامل المعتمدة والمركزية والبحثية المتخصصة بجامعة الإسكندرية، كما ناقش المجلس قراري مجلس جامعة الإسكندرية رقم 22 لسنة 2013، وكذلك رقم 9 لسنة 2015، بشأن إعفاء طلاب الماجستير والدكتوراه من تقدم الرسالة بالشكل التقليدي المتعارف عليه، وكذلك جلسة المناقشة العلنية في حال نشر أبحاث من رسائلهم نشراًِ دولياً مميزاً.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور محمد الفقي لتجديد الثقة وصدور القرار الجمهوري لتعيينه لعمادة كلية الحقوق للفترة الثانية، وللدكتور أحمد عبد الرحيم حسين، لتعيينه عميدا لمعهد الدراسات العليا والبحوث، و للدكتور أيمن الشتيوي لتعينه عميدا لكلية الأعمال، وللدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث بمناسبة حصول معمل مركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية على الاعتماد الدولي وفقًا لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17025:2017، والتي تُعد المعيار العالمي الأعلى لكفاءة المعامل، وضمان جودة ودقة نتائج الاختبارات والتحاليل.

ووافق  المجلس علي اتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة مالطا لتعزيز التعاون العلمي بين الطرفين، ومذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية والجامعة الطبية الدولية بماليزيا في مجال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وغيرها من مجالات البحوث والتطوير، واتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافية (إيسيسكو)، واتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة قرطبة بأسبانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والمركز الدولي للاتصالات الثقافية بماليزيا Icccm، ومذكرة التفاهم المقترحة بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما تم الموافقة علي اتفاقية نقل البيانات بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) وكلية الطب ويل كورنيل بقطر للتمكن من مواصلة إعداد أوراق بحث في مجال المعلوماتية الحيوية.

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