تفاصيل الحديث الجانبي بين وزير الرياضة وزيزو بمران المنتخب

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل الحديث الجانبي بين أشرف صبحي وزير الرياضة وأحمد زيزو نجم الزمالك والمنتخب خلال مران المنتخب.

وأكد شبانة في تصريحات إذاعية أن بعض الأنباء ترددت أن صبحي كان يحاول الضغط علي زيزو من أجل التجديد لـ الزمالك.

تفاصيل حديث صبحي مع زيزو

وأضاف شبانة أن صبحي كان يسعي لإجراء حديث جانبي مع جميع لاعبي المنتخب من أجل تحفيزهم خلال المران و لتحقيق الفوز خلال مباريات المنتخب القادمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف أن مسؤولي الزمالك صرحوا ان زيزو يقترب من التجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.