خلال لقائه بشعبة الاتصالات ..15 رسالة مهمة من عبد المحسن سلامة لجموع الصحفيين

نظمت شعبة محررى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاءً مع الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب النقيب لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل النقابة

وأكدت شعبة الاتصالات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، حيث تسعى لتعزيز الحوار البناء وتوفير منصة متساوية للجميع، بما يخدم المصلحة العامة لجموع الصحفيين.

صدى البلد رصد 15 رسالة مهمة قدمها عبد المحسن سلامة الى جموع الصحفيين :