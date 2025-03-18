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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال لقائه بشعبة الاتصالات ..15 رسالة مهمة من عبد المحسن سلامة لجموع الصحفيين

عبد المحسن سلامة اثناء لقائه محررى الاتصالات
عبد المحسن سلامة اثناء لقائه محررى الاتصالات
أحمد عبد القوى

نظمت شعبة محررى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  لقاءً مع الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب النقيب لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل النقابة

وأكدت  شعبة الاتصالات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، حيث تسعى لتعزيز الحوار البناء وتوفير منصة متساوية للجميع، بما يخدم المصلحة العامة لجموع الصحفيين.

صدى البلد رصد 15 رسالة مهمة قدمها  عبد المحسن سلامة الى جموع الصحفيين :

  1. زيادة بدل النقابة أكد عبد المحسن سلامة أن الزيادة في بدل نقابة الصحفيين ستكون "الأضخم" في تاريخ النقابة،  لتحسين أوضاع الصحفيين.
  2. استعادة هيبة المهنة.. يسعى سلامة لاستعادة هيبة المهنة والصحفيين، مشددًا على أهمية تعزيز حقوقهم ومكانتهم في المجتمع.
  3. إنجاز مستشفى الصحفيين .. تعهد بإنجاز 70% من مستشفى الصحفيين خلال فترة توليه المنصب، مع التركيز على تحسين الخدمات الصحية لأعضاء النقابة.
  4. دور الشعب والروابط.. شدد على ضرورة استفادة النقابة من دور الشعب والروابط كجهات استشارية في المشروعات، بدلاً من الاعتماد على أطراف خارجية.
  5. خدمة جميع الصحفيين.. أشار إلى أن هدفه الأساسي هو خدمة جموع الصحفيين بعيدًا عن أي انتماءات سياسية أو حزبية.
  6. نقيب لكل الصحفيين.. أكد أنه في حال فوزه، سيكون نقيبًا لكل الصحفيين على اختلاف توجهاتهم، ورافضًا تصنيفهم حسب انتماءاتهم.
  7. شفافية إجراءات القيد.. طالب بأن تكون لجنة القيد خاضعة لضوابط عادلة، وأن تتم إجراءات القيد بشفافية لضمان العدالة.
  8. رفض قيد المنتسبين.. أعلن رفضه التام لقيد المنتسبين، مؤكدًا سعيه لإيجاد مخرج قانوني لضم الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية.
  9. تحسين بدل التدريب والتكنولوجيا.. أوضح أن الزيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا ستكون مختلفة .
  10. تطوير مشروع العلاج.. أكد عزمه على تطوير شامل لمشروع العلاج وزيادة المخصصات المالية له، لرفع سقف التغطية العلاجية.
  11. ملف الصحفيين المحبوسين.. تطرق إلى أهمية ملف الصحفيين المحبوسين وحرية الصحافة، كجزء من برنامجه الانتخابي.
  12. عودة الخدمات المميزة.. وعد بعودة الخدمات المميزة التي تسهل على الصحفيين القيام بمهامهم بشكل أفضل.
  13. حق الصحفيين في الحياة الكريمة.. أكد على حق الصحفيين في الحصول على حياة كريمة ولائقة، وعزيمته على العمل لتحقيق ذلك.
  14. إعادة افتتاح نادي الصحفيين بالإسكندرية.. دعا إلى إعادة افتتاح نادي الصحفيين بالإسكندرية لخدمة الصحفيين في المنطقة.
  15. تحقيق مشروع مدينة الصحفيين.. شدد على أهمية تنفيذ مشروع مدينة الصحفيين في السادس من أكتوبر، مؤكدًا أنه كان من أول من حرك هذا الملف.
عبد المحسن سلامة محررى الاتصالات اتصالات

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