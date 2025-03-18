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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات
نهلة الشربيني

شارك الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات بجلسة حوارية للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ؛  وذلك لمناقشة الاقتراح  المقدم من النائب محمد شوقي العناني  بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن قانون تنظيم الجامعات.

امين المجلس الأعلى للجامعات يشارك في مناقشة  الأثر التشريعي للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن قانون تنظيم الجامعات

وجاء ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور  الدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات وممثلين عن أندية أعضاء هيئة التدريس لجامعة القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة المنوفية.

التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت

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