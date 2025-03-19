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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عودة الأجواء الشتوية اليوم .. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة للأجواء الباردة نسبيا خلال الأيام المقبلة، بعد أن أثرت موجة حارة على معظم المناطق وسجلت معها درجات حرارة فاقت حاجز 30 بعدة درجات خلال الأيام الماضية.

وأعلنت هيئة الأرصاد انكسار هذه الموجة بتغير مصدر الكتلة الهوائية والتي أصبحت شمالية قادمة من مناطق باردة نسبيا ؛ وستؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد و بالتالي تعمل على انخفاض فى درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض آخر فى درجات الحرارة، وعودة الأجواء الشتوية اعتباراً من اليوم الأربعاء 19 مارس 2025.
كما من المتوقع فرص لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري.

ونصحت هيئة الأرصاد بعدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد. 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حارعلى جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ظاهرتان جويتان تسيطران على أحوال الطقس غدا

وعن الظواهر الجوية، توقعت الأرصاد أن تنشط رياح على كافة الأنحاء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على مناطق متفرقة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية شرقية.

بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 24 12
العاصمة الإدارية 25 11
6 أكتوبر 25 11
بنهــــا 24 12
دمنهور 22 12
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 23 12
الزقازيق 25 11
شبين الكوم 23 11
طنطا 23 11
دمياط 22 13
بورسعيد 23 13
الإسماعيلية 25 11
السويس 24 12
العريش 23 12
رفح 22 11
رأس سدر 25 14
نخل 24 10
كاترين 21 07
الطور 27 16
طابا 25 13
شرم الشيخ 31 16
الإسكندرية 21 12
العلمين 20 13
مطروح 19 13
السلوم 19 10
سيوة 25 09
رأس غارب 33 21
الغردقة 30 14
سفاجا 31 21
مرسى علم 30 22
شلاتين 31 20
حلايب 29 21
أبو رماد 30 21
رأس حدربة 27 22
الفيوم 25 12
بني سويف 25 12
المنيا 25 11
أسيوط 27 12
سوهاج 30 13
قنا 34 14
الأقصر 35 15
أسوان 36 17
الوادي الجديد 32 12
أبوسمبل 37 19

الأرصاد هيئة الأرصاد عودة الأجواء الشتوية مصدر الكتلة الهوائية الأمطار نزلات البرد

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