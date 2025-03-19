عمليات بحث مستمرة.. قوات الإنقاذ النهري تحاول انتشال جثمان شاب غارق في سمنود|شاهد

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لانتشال جثمان شاب غرق في مياه ترعة الهويس بقرية الراهبين بمركز سمنود، حيث تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للبحث عنه. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل غرق شاب في مياه ترعة الهويس

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول غرق الشاب "حسين .م.ا" (23 عامًا) أثناء استحمامه في مياه ترعة الهويس، المتصلة بفرع نهر النيل دمياط، بنطاق دائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثمان الشاب، وما زالت عمليات البحث جارية.



كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.