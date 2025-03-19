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حورية فرغلي: وحشني التليفون القديم و الجوبات ولا أحب السوشيال ميديا |فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حورية فرغلي: وحشني التليفون القديم و الجوبات ولا أحب السوشيال ميديا |فيديو

الفنانة حورية فرغلي مع أوركيد سامي
الفنانة حورية فرغلي مع أوركيد سامي
تصوير محمد زيكا   -  
أوركيد سامي

تألقت الفنانة حورية فرغلي في المسلسل الإذاعي "سندريلا كيوت"، والذي يُعرض حاليًا ضمن سباق دراما رمضان 2025.

وكشفت حورية فرغلي، في لقاء خاص مع "صدى البلد"، عن تفاصيل دورها في المسلسل، حيث تجسد شخصية صحفية تعيش قصة حب رومانسية بعيدة عن عالم السوشيال ميديا.

وأضافت حورية فرغلي: "وحشني التليفون القديم وحياة زمان والخطابات. مش بحب السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي اللي ممكن يسبب مشاكل كبيرة وينشر الإشاعات".

يضم مسلسل "سندريلا كيوت" مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: حورية فرغلي، وعمر خورشيد، وداليا ماهر، ووائل فهمي، وهالة العطار، ونوراي ساعاتي، ونايف فهد، وبسنت سامي، وحسام حسني، وعادل سمير توفيق، وطارق دياب، وهبة أبو يوسف، وفارس السمان، وألكساندرا، ومي أمير، ونوران طارق، وميرفت إبراهيم، وبريهان دراز، وسارة مرزوق، وحبيبة أيمن، إلى جانب الأطفال ياسمين عمرو، وجودي هاني، وحمدي أيمن. المسلسل من إخراج عمرو عبده دياب، وإشراف عام أبنوب نوح.

يُعد هذا العمل أول تعاون بين حورية فرغلي والفنان عمر خورشيد، وقد أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المسلسل الإذاعي مع فريق العمل المميز.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي كان فيلم "المدرسة"، الذي ينتمي إلى فئة الأكشن والرعب والإثارة، وشاركها في بطولته كل من طارق النهري، وإيساف، وميدو فايد.

الفنانة حورية فرغلي اخبار الفن نجوم الفن مسلسل سندريلا كيوت

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