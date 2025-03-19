مسلسل الغاوي.. عائشة بن أحمد تتصدر تريند جوجل

تصدرت الفنانة عائشة بن أحمد، تريند جوجل عقب عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الغاوي ، بطولة أحمد مكي، والذي تجسد فيه شخصية فاطمة منتجة سينمائية.

وتداول الجمهور المشاهد التي جمعت عائشة بن أحمد مع أحمد مكي خلال الحلقة، مما أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وإعجاب الجمهور بتلقائيتها.

أحداث الحلقة 3 من مسلسل الغاوي

ذهبت فاطمة (عائشة بن أحمد) في الحلقة الثالثة من مسلسل الغاوي إلى أحمد مكي، وانبهرت بتفاصيل غرفته، خاصة الصور المعلقة لموسيقيين عالميين، ووجود طيور الحمام داخلها، وطلبت التقاط صورة لها بينهم بعدما أحدثت فوضى في الغرفة.

وخلال الأحداث، أخبرته أنها جاءت لتعزيته في وفاة صديقه "زيزو"، ثم واصلت حديثها معه وأخبرته أن بحوزتها فيديوهات لـ "زيزو" من التصوير.

وعندما شاهدها، تفاجأ بوجود شخص غريب معه، مما جعله يشك في أنه قد يكون على علم بشيء عن الساعة التي يبحث عنها.

وطلبت عائشة بن أحمد من الغاوي (أحمد مكي) أن يخبرها بكل تفاصيل الساعة التي يبحث عنها، لكنه روى لها قصة بعيدة عن الحقيقة، ما جعلها لا تقتنع بها، إلا أنها عرضت عليه المساعدة.

كما طلب الغاوي من فاطمة ألا تتسبب في أي مشكلة أثناء التصوير، لكنها بمجرد دخولها إلى الأستوديو، اصطدمت بصديق "زيزو"، الذي كان الغاوي يبحث عنه، بعدما اكتشفت أنه يعمل في إعلان آخر دون أن يخبرها.

أخذت فاطمة الغاوي إلى زوجة والدها لكي يحميها من شرها، لكنه رفض التعرض لها، ما زاد من إعجابها به، حيث وصفته بـ"الرجل الحقيقي" في هذا الموقف، ما جعلها تتقرب منه أكثر، وبدأ الاثنان يتحدثان عن ماضيهما.

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه. لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".

قدمت عائشة بن أحمد آخر أعمالها في مسلسل بدون سابق إنذار، وهو مسلسل من 15 حلقة عُرض خلال رمضان الماضي، وبطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج هاني خليفة.