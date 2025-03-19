المرأة المصرية مستقبل مشرق ندوه بمركز النيل للاعلام بالوادى الجديد

عقد مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد ندوة موسعة بقاعة مجمع الاعلام ضمن محاور قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة د. أحمد يحى رئيس القطاع وبرعاية د. ضياء رشوان رئيس الهيئة شارك فيها جمهور متنوع من المؤسسات والدواوين الحكومية وعضوات المجلس القومي للمرأة والنقابات العمالية والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والقيادات الطبيعية والنسائية.



افتتح اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل مؤكدا على اهتمام المركز بمواكبة الاحداث واحياء المناسبات الوطنية والمجتمعية وما لها من بالغ الاثر فى تحقيق التماسك والترابط المجتمعي. كما اوضح الهدف من اللقاء وهو التأكيد على الدور الوطنى والمحورى للمرأة المصرية على مر العصور والذى اثر بالإيجاب على المجتمع المصرى في كافة المجالات .

وفى ذات السياق تحدث فضيلة الدكتور/ مجدى بدوى رئيس الادارة المركزية لمنطقة الوادى الجديد الازهرية موضحا مكانة المرأة في الاسلام مستشهدا بالآيات القرآنية والاحاديث الشريفة في تحقيق العدل واعطاء المرأة حقوقها كاملة ودعمها اجتماعيا واقتصاديا .كما اكد على اهمية دور المرأة في الاسرة والتنشئة السليمة للأبناء على اسس دينية صحيحة وغرس القيم الحميدة والاخلاق النبيلة داخلهم. وفى نهاية حديثه ذكر اسماء بعض الرموز والقيادات النسائية وادوارهن الوطنية المشرفة .

ومن جانبه تحدثت د. نجوى واعر وكيل كلية التربية للدراسات العليا -جامعة الوادى الجديد عن المكتسبات المحققة للمرأة خاصة في الآونة الاخيرة وخطط الدولة لتمكينها من خلال المبادرات المتنوعة والدورات التدريبية التى تؤهلها للوظائف والمناصب القيادية بالمؤسسات المختلفة.

كما اكدت على ضرورة استثمار هذه الفترة الذهبية والاستفادة من تلك المكتسبات من خلال المشاركة الايجابية للمرأة بالمجتمع .واعطت روشتة مختصرة عن اليات تحقيق النجاح في الحياة والقدرة على التأثير الايجابى وخدمة المجتمع بشتى المجالات

الجدير بالذكر بانه تم تقديم بعض الفقرات الفنية من قبل الطالبات المتميزات بادارة الخدمات التربوية بادارة الخارجة التعليمية وقطاع الازهر و شعراء نادى الادب والمتمثلة في قصائد الشعر التى تجسد الدور المحورى للمرأة ومكانة وعظمة الام.

اعد وادار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للاعلام تحت اشراف دعاء سعد رزق مدير المركز.