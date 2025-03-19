قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحثة فلسطينية: نتنياهو يعاني من مشكلات كبيرة مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية
منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بالمغرب استعدادا لمواجهة إثيوبيا
بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. كاف يعلن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الكاف يعلن موعد مباراتي بيراميدز والجيش الملكي بأبطال إفريقيا
موعد ذهاب وإياب ربع نهائي الكونفدرالية بين ستيلينبوش والزمالك
الأوقاف تخصص 15 ألف مسجد للاعتكاف والتهجد في العشر الأواخر
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 19 مارس 2025
شيكابالا أساسيا.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة في كأس عاصمة مصر
المشاط: المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار تحسّن النمو الاقتصادي في الربع الثاني
مدبولي يوجه الوزراء بتكثيف جولاتهم بالمشروعات التنموية والخدمية
مظاهرات عارمة تحيط بمقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة
دعاء قيام الليل مكتوب .. ردده لتفوز بليلة القدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المرأة المصرية مستقبل مشرق ندوه بمركز النيل للاعلام بالوادى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد مركز النيل للإعلام  بالوادي الجديد ندوة موسعة بقاعة مجمع الاعلام ضمن محاور قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة د. أحمد يحى رئيس القطاع وبرعاية د. ضياء رشوان رئيس الهيئة شارك فيها جمهور متنوع من المؤسسات والدواوين الحكومية وعضوات المجلس القومي للمرأة  والنقابات العمالية والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والقيادات الطبيعية والنسائية.


افتتح اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل مؤكدا على اهتمام المركز بمواكبة الاحداث واحياء المناسبات الوطنية والمجتمعية وما لها من بالغ الاثر فى تحقيق التماسك والترابط المجتمعي. كما اوضح الهدف من اللقاء وهو التأكيد على الدور الوطنى  والمحورى  للمرأة المصرية على مر العصور والذى اثر بالإيجاب على المجتمع المصرى في كافة المجالات .
وفى ذات السياق تحدث فضيلة الدكتور/ مجدى بدوى رئيس الادارة المركزية لمنطقة الوادى الجديد الازهرية موضحا مكانة المرأة في الاسلام مستشهدا بالآيات القرآنية والاحاديث الشريفة في تحقيق العدل واعطاء المرأة حقوقها كاملة ودعمها اجتماعيا واقتصاديا .كما اكد على اهمية دور المرأة في الاسرة والتنشئة السليمة للأبناء على اسس دينية صحيحة وغرس القيم الحميدة والاخلاق النبيلة داخلهم. وفى نهاية حديثه ذكر اسماء بعض الرموز والقيادات النسائية وادوارهن الوطنية المشرفة .   
ومن جانبه تحدثت د. نجوى واعر وكيل كلية التربية للدراسات العليا -جامعة الوادى الجديد عن المكتسبات المحققة للمرأة خاصة في الآونة الاخيرة وخطط الدولة لتمكينها من خلال المبادرات المتنوعة والدورات التدريبية التى تؤهلها للوظائف والمناصب القيادية بالمؤسسات المختلفة. 

كما اكدت على ضرورة استثمار هذه الفترة الذهبية والاستفادة من تلك المكتسبات من خلال المشاركة الايجابية للمرأة بالمجتمع .واعطت روشتة مختصرة عن اليات تحقيق النجاح في الحياة والقدرة على التأثير الايجابى وخدمة المجتمع بشتى المجالات 
الجدير بالذكر بانه تم تقديم بعض الفقرات الفنية من قبل الطالبات المتميزات بادارة الخدمات التربوية بادارة الخارجة التعليمية وقطاع الازهر  و شعراء نادى الادب  والمتمثلة في قصائد الشعر التى تجسد الدور المحورى للمرأة ومكانة وعظمة الام.    
اعد وادار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للاعلام تحت اشراف دعاء سعد رزق مدير المركز.

الوادى الجديد ندوه إعلام النيل للإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بمناسبة عيد الأم |قرار عاجل من التعليم لجميع المدارس يطبق اليوم وغدا

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 2025

ئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض

بدء صرف معاشات شهر أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر

وزير التربية والتعليم

نظام امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد التعديلات الجديدة.. ماذا قررت التعليم؟

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتعامل مع أي تهديدات وكافة التحديات

أرشيفية

الحكم على التيك توكر كروان مشاكل بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح.. اليوم

أرشيفية

أخبار سارة لأصحاب بطاقات التموين.. هذا موعد صرف منحة 125 جنيها للفرد

أرشيفية

أسعار السلع الحرة المطروحة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين.. قرار رسمي

ترشيحاتنا

أرشيفية

مظاهرات عارمة في تل أبيب بسبب إقالة بار.. وبوليفيا تدين الاحتلال

الأردن - علم

الأردن تدعو إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأراضي السورية

بوتين

الكرملين: بوتين آمر بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

بالصور

غيبوبة في أي وقت.. حسام موافي يحذر من صوم مرضى السكر

غيبوبة في أي وقت.. حسام موافي يُحذر من صوم مرضى السكر
غيبوبة في أي وقت.. حسام موافي يُحذر من صوم مرضى السكر
غيبوبة في أي وقت.. حسام موافي يُحذر من صوم مرضى السكر

وزير الدفاع يطالب القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة

الفريق أول عبد المجيد صقر - وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر - وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر - وزير الدفاع

الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة في مبادرة الرواد الرقميون

صورة من اجتماع الرئيس
صورة من اجتماع الرئيس
صورة من اجتماع الرئيس

طريقة معرفة الكعك العيد الفاسد قبل شرائه

طريقة معرفة الكعك العيد الفاسد قبل شراؤه
طريقة معرفة الكعك العيد الفاسد قبل شراؤه
طريقة معرفة الكعك العيد الفاسد قبل شراؤه

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر - وزير الدفاع

وزير الدفاع يطالب القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للانضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

ريهام الشنواني مع تقى الجيزاوي

ريهام الشنواني: والدتي كانت بتقولى عمرك ما هتبقى ممثلة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

المزيد