نقابة المهندسين تنظم حفل إفطار مهندسي الإسكندرية السنوي

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، حفل إفطار مهندسي الإسكندرية السنوي بنادي المهندسين سابا باشا بحضور ومشاركة ألف من المهندسين وأسرهم.

تنظيم فعاليات مجتمعية للمهندسين

وفي كلمته رحب الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس النقابة بالاسكندرية، بالحضور من المهندسين وأسرهم، وأشار إلى حرص مجلس إدارة النقابة والنادي على خدمة مهندسي الاسكندرية وتنظيم مثل تلك الفعاليات الاجتماعية بشكل مستمر.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة على حرص مجلس النقابة على توفير الدعم اللازم لإنجاح حفل إفطار مهندسي الإسكندرية وذلك عن طريق الدعم على وجبات الإفطار والتنظيم المميز بالشكل اللائق لمهندسي الإسكندرية.

فيما أكد المهندس محمد فتح الباب أمين النادي إلى أن حفل الافطار السنوي يسعى مجلس النادي دائماً إلى إخراجه بالشكل الذي يليق بأعضاء النادي من حيث التنظيم وجودة الوجبات والفقرات المقدمة، كما أكد على العمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات المقدمة بالنادي.

تنظيم فقرات متنوعة

وأشاد المهندس أحمد محمود أمين صندوق النادي بدور مجلس النقابة الذي يساهم بشكل كبير في دعم تنظيم الحفل سنوياً وقدم الشكر لجميع القائمين على تنظيم اليوم.

وأضاف المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام أن مجلس النقابة حرص على تنظيم يوم ثان لحفل الافطار بعد الاقبال الشديد الذي شهده اليوم الأول، وتم تحديد يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري موعداً له , وذلك من أجل خدمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء الراغبين في الاشتراك .

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة المهندس محمد الرشيدي، المهندس مينا ميلاد ، المهندس محمد السعدي ، المهندس باسل ياسر، والمهندس أيمن سرحان عضو مجلس إدارة النادي .

وأبدى المشاركون في حفل الافطار سعادتهم بتنظيم الحفل، كما أشادوا بالجهد الملحوظ والحرص على إقامة حفل الافطار السنوي الذي ينتظره المهندسون كل عام لشعورهم بالود وسط زملائهم .

وصاحب الحفل فقرات التنورة والانشاد الديني.