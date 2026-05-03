إفطارك مفتاح تركيزك.. نصائح ذهبية لتغذية الجسم والعقل خلال الامتحانات

محمد البدوي

كشفت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، عن مجموعة من الإرشادات المهمة لاختيار وجبة إفطار صحية تساعد على تنشيط الجسم وتعزيز التركيز، خاصة لدى الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأوضحت أن النظام الغذائي المتوازن هو الأساس، مؤكدة ضرورة أن تحتوي الوجبات على عناصر مفيدة ومتكاملة تدعم وظائف الجسم والعقل. 

الطاقة اللازمة للانطلاق

وأشارت إلى أن وجبة الإفطار تُعد الأهم خلال اليوم، إذ تلعب دورًا رئيسيًا في تنشيط المخ، وشبّهتها بـ"وقود السيارة" الذي يمنح الطاقة اللازمة للانطلاق، مع ضرورة أن تكون مصادر هذه الطاقة بطيئة الامتصاص لضمان استمرارها لفترة أطول.


وأضافت أنه يُفضل بدء اليوم بكوب من الحليب المحلى بالعسل الأبيض، حيث يمد العسل الجسم بالطاقة، بينما يوفر الحليب مزيجًا غنيًا من الفيتامينات والمعادن والسكريات الطبيعية التي يمتصها الجسم بشكل متوازن.

 تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة النفسية

كما نصحت بتناول "البليلة باللبن" لاحتوائها على حبوب كاملة مفيدة لصحة الجهاز العصبي، إلى جانب أهمية الفاكهة، خاصة الموز، الذي يُعرف بقدرته على تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة النفسية، مما يساعد على تقليل التوتر والقلق وزيادة القدرة على التركيز.

اختيار إفطار صحي ومتوازن

وأكدت أن اختيار إفطار صحي ومتوازن يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في الأداء الذهني والبدني على مدار اليوم.

النظام الغذائي منال عز الدين تكنولوجيا الأغذية الطاقة معهد تكنولوجيا الأغذية وجبة الإفطار

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

