ماذا يحدث للجسم عند تناول الخبز يومياً على الإفطار؟

يُعدّ الخبز عنصراً أساسياً في وجبة الإفطار بمعظم أنحاء العالم، بدءاً من التوست والسندويشات وصولاً إلى الخبز الصغير. ولكن ما الذي يحدث فعلاً لجسمك عند تناول الخبز كل صباح؟ وفقاً للخبراء، يعتمد الجواب على نوع الخبز الذي تختاره ومدى ملاءمته لنظامك الغذائي العام.

إن فهم الفوائد الصحية لتناول الخبز يوميًا يساعدك على اختيار وجبات إفطار صحية. فالخبز مصدر ممتاز لحمض الفوليك والألياف والحديد وفيتامينات ب وغيرها الكثير، لذا يمكن أن يكون جزءًا من نظامك الغذائي الصحي اليومي.

فوائد تناول الخبز في الصباح

يُوفر الخبز دفعة من الطاقة والشعور بالشبع.

يُعدّ الخبز من أهم مصادر الكربوهيدرات، وهي الوقود الأساسي للجسم. تناول الخبز على الإفطار لا يمنحك دفعة سريعة من الطاقة فحسب، بل يجعلك نشيطًا ومركزًا طوال الصباح. يحتوي خبز الحبوب الكاملة والقمح الكامل، على وجه الخصوص، على الكربوهيدرات المعقدة والألياف، التي تُهضم ببطء وتُشعرك بالشبع لفترة أطول.

ومع ذلك، فإن الخبز الأبيض المكرر يتحول بسرعة إلى سكر، مما قد يسبب ارتفاعات مفاجئة في الطاقة تليها انخفاضات حادة، مما يجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى بعد فترة وجيزة.

يدعم صحة الأمعاء

سواء كان الخبز أبيض أو قمح أو حتى خبز العجين المخمر، فإن جميع أنواع الخبز غنية بالألياف - وهي العناصر الغذائية التي تحتاجها لتحسين الهضم وصحة الأمعاء وحتى التحكم في الوزن. وهذا بدوره يقلل من مشاكل مثل الإمساك ويحسن وظائف الجهاز الهضمي بشكل عام.

ومع ذلك، فإن بعض أنواع الخبز، مثل خبز القمح الكامل بنسبة 100% وخبز الحبوب الكاملة، تحتوي على ألياف أكثر من غيرها.

التأثير على مستويات السكر في الدم

من أهم العوامل التي يجب مراعاتها تأثير الخبز على مستويات السكر في الدم. فالخبز الأبيض، نظراً لارتفاع مؤشره الجلايسيمي، قد يُسبب ارتفاعاً سريعاً في نسبة الجلوكوز في الدم. ومع مرور الوقت، قد يزيد ذلك من خطر مقاومة الأنسولين، بل وحتى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

من ناحية أخرى، يتميز خبز الحبوب الكاملة بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ويحافظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم، مما يجعله خيارًا صحيًا لتناوله يوميًا.

يعتني بصحة القلب

يُعدّ خبز الحبوب الكاملة غنياً بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات ب والحديد والمغنيسيوم، وكلها تدعم صحة القلب. ويرتبط تناول الأطعمة الغنية بالألياف بانتظام بانخفاض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، وعلى النقيض من ذلك، فإن الخبز المعالج بشكل كبير يفتقر في الغالب إلى العناصر الغذائية ويحتوي أيضًا على سكريات مضافة ودهون غير صحية وصوديوم زائد، مما قد يؤثر سلبًا على قلبك بمرور الوقت.

إدارة الوزن

يؤكد خبراء التغذية أن تناول الخبز يومياً لا يسبب زيادة في الوزن، إذ يعتمد ذلك كلياً على حجم الحصة ونوعها. ويساهم خبز الحبوب الكاملة في إدارة الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع والحد من الإفراط في تناول الطعام.

لكن إذا كنت تستهلك الخبز المكرر بشكل متكرر - وخاصة بكميات كبيرة - فقد يساهم ذلك في زيادة الوزن بسبب انخفاض محتواه من الألياف وارتفاع كثافة السعرات الحرارية فيه.

هل هناك أي مخاطر لتناول الخبز يومياً؟



يعتقد الخبراء أن تناول الخبز يومياً قد يُسبب مشاكل صحية لبعض الأشخاص. وينبغي على من يعانون من حساسية الجلوتين أو مرض السيلياك تجنب الخبز العادي، لأنه يُسبب اضطرابات هضمية والتهابات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على الخبز فقط في وجبة الإفطار قد يؤدي إلى اختلال في العناصر الغذائية، لأنه يفتقر إلى البروتين الكافي والدهون الصحية.

طرق سهلة لجعل الخبز أكثر صحة



لتحقيق أقصى استفادة من عادة تناول الخبز اليوميا

اختر خبز الحبوب الكاملة أو خبز القمح الكامل

يمكن تناوله مع البروتين مثل البيض أو زبدة الفول السوداني أو الزبادي

أضف الدهون الصحية مثل الأفوكادو أو المكسرات

أضف الفواكه أو الخضراوات لمزيد من العناصر الغذائية