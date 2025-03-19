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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صندوق تحيا مصر ينظم حفل إفطار 3000 مواطن أمام ديوان الشرقية

جانب من الإفطار
جانب من الإفطار
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وفاعلي الخير من رجال الاعمال والمستثمرين، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم، ومشاركة الجهاز التنفيذي في خطط وبرامج التنمية الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة فى شتى القطاعات.

أشاد المحافظ بدور المؤسسة الدولية لريادة الأعمال والتنمية وتعاونها المثمر مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة التكيه للتنمية في إقامة حفل إفطار جرمضاني أمام مبني الديوان العام بمدينة الزقازيق والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل.

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة غادة الدخاخني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدولية لريادة الأعمال والتنمية أن مأدبة الإفطار الرمضاني تاني ضمن مبادرات المؤسسة لتعزيز روح التكافل الاجتماعي في الشهر الكريم، حيث تم توفير 3000 وجبة إفطار لعابري السبيل وعمال النظافة والتجميل والمواطنون من أبناء المحافظة ، في خطوة تهدف إلى نشر قيم التعاون والمساعدة في المجتمع وذلك تحت رعاية محافظ الشرقية وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة التكيه للتنمية.

وأضافت أن الإفطار الجماعي يعد تجسيداً لمعاني الخير في الشهر الفضيل، وتكريسًا لقيم المحبة والتعاون وتقوية أواصر الإخاء وتوحيد النسيج الإجتماعي ، مما يسهم في التكاتف المجتمعي لخدمة المجتمع، وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية.

شارك في حفل الإفطار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان، وأحمد خليفة مرسي أمين أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن الشرقية، والمهندس ياسين صلاح الدين، والمهندس علاء عاشور بالمؤسسة الدولية لريادة الأعمال والتنمية وأحمد غالي وعمرو حسين بصندوق تحيا مصر وكريم فودة رئيس مجلس أمناء مؤسسة التكية للتنمية والمواطنون وعمال النظافة والتجميل من أبناء المحافظة.

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صندوق تحيا مصر ينظم حفل إفطار 3000 مواطن أمام ديوان الشرقية

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