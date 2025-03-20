بالورد الأحمر ..إطلالة رومانسية لـ إمام عاشور برفقة زوجته

شارك نجم الاهلي إمام عاشور جمهوره صورة من عيد ميلاده السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام .

و ظهر إمام عاشور بإطلالة رومانسية برفقة زوجته،وعلق على الصورة بالقلوب الحمراء.



مباراة الاهلي القادمة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي اليوم 20 مارس ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، بعد انسحاب المارد الأحمر من خوض مباراة القمة أمام الزمالك أمس في بطولة الدوري.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

في سياق أخر لم يتم حسم موقف مباراة القمة بشكل رسمي ولم تعلن رابطة الأندية عن نتيجة اللقاء بفوز الزمالك باعتبار الأهلي منسحبا.

وحضر الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، بينما لم تصل حافلة الأهلي ليطلق حكم المباراة صافرته بعد انتهاء المدة القانونية، وتنتظر رابطة الأندية تقرير الحكم لإصدار قرارها.