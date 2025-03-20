خلال جولة ليلية.. محافظ المنيا يوجه برفع الإشغالات لتوفير السيولة المرورية

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم، جولة تفقدية بشوارع حي شمال بمدينة المنيا، لمتابعة الحالة العامة للطرق والحركة المرورية، والوقوف على أوضاع أماكن انتظار السيارات، موجهاً بضرورة الالتزام بالقواعد القانونية لانتظار المركبات، ورفع كافة الإشغالات، والتصدي بحزم لأي تعديات على الأرصفة وحرم الطريق.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على تحقيق الانضباط المروري، وتسهيل حركة السير للمواطنين والمركبات، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة والتطوير المستمر، لضمان بيئة حضارية تليق بأهالي المحافظة.

مطالب وشكاوى المواطنين

واستمع المحافظ خلال جولته إلى عدد من مطالب وشكاوى المواطنين، حيث استجاب لعدد منها على الفور، مؤكدًا أن الجولات الميدانية ستتواصل لرصد أي معوقات والتعامل معها سريعًا، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين كفاءة الخدمات، وتوفير حياة كريمة لأهالي المنيا.