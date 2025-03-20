خروج 15 مصابا بعد تماثلهم للشفاء في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

تماثل المصابون للشفاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية الشرفا بمركز المنيا وتقرر خروجهم من المستشفى، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الطبيه اللازمة.

ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الامنية بمديرية امن المنيا، إخطاراً من غرقة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بمركز المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين وتم نقلهم الي المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 15 شخصاً بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفي الصدر بالمنيا، لتلقي العلاج اللازم.

وهم محمد. ص ع 45 سنة، ومحمد. م. ع، وعماد. و. س، 25 سنه ، صلاح. ع. ع ، 70 سنه، أشرف. ص. ، 58 سنه، ومحمد. م. م 18 سنة، ماهر. ح. م 69 سنه،

كما أصيب: ماري. ا. ا ، 42 سنه، وشخص مجهول الهوية، 40 سنة، ومجدي. ظ. ل 20 سنه، ومحمود. ع. ا ، 13 سنه ، محمد إ. ا. س ، 47 سنه، وسمسم. ك. ف 31 سنه، ومحمد. م. ح 57 سنه، ومنير ن. م 55 سنه وام نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.