قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوداني يقترب من السيطرة علي القصر الرئاسي بالخرطوم
هل يجوز للمعتكف الخروج للعمل والعودة مرة أخرى؟.. أمين الفتوى يجيب
إجراء عاجل يطبق بجميع المدارس احتفالا بـ عيد الأم .. اليوم
وثائق مسربة تكشف تدخل المخابرات الأمريكية في الانتخابات بعدة دول
الخارجية العراقية: وصلتنا رسائل عن نية إسرائيل قصف بغداد
كيف نتحرى ليلة القدر.. أفضل طريقة لاستغلالها بشكل أمثل
تبكير صرف معاشات أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر المبارك
لا يستحق الانضمام للمنتخب.. رضا عبد العال يوجه انتقادات لاذعة لـ زيزو
ترامب يتعهد بإعادة الأطفال الأوكرانيين المختطفين إلى بلدهم
مسافر خارج مصر.. أسباب اعتزال محمد سامي الإخراج التليفزيوني
أول أيام الربيع.. الأرصاد: احذروا السواحل وأمطار تضرب هذه المحافظات
وداعا الدراما التلفزيونية.. محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وثائق مسربة تكشف تدخل المخابرات الأمريكية في الانتخابات بعدة دول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

كشفت وثائق رفعت عنها السرية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن استخدام الوكالة للأموال في التأثير على الانتخابات في عدد من الدول، من بينها اليونان وفنلندا والبرازيل، وهو ما يعزز المزاعم حول تدخل الولايات المتحدة في الشؤون السياسية للدول الأخرى خلال العقود الماضية.

دعم مالي سري في الانتخابات والاحتجاجات

وبحسب الوثائق المسربة، فقد قامت وكالة المخابرات المركزية بتمويل مظاهرات حاشدة في دول بأمريكا اللاتينية، وخصصت موارد ضخمة لمحاربة حكومة فيدل كاسترو في كوبا خلال ستينيات القرن العشرين. كما تشير إحدى الوثائق إلى اجتماع عُقد عام 1962، حيث أقر نائب مدير الوكالة آنذاك، ريتشارد هيلمز، بتورط المخابرات المركزية في تقديم دعم مالي سري خلال العمليات السابقة التي استهدفت التأثير على نتائج الانتخابات في عدة دول.

وجاء في إحدى الوثائق المسربة: "تمت ملاحظة تقديم الوكالة للدعم المالي السري في سياق الانتخابات في بيرو واليونان وفنلندا وإيطاليا والبرازيل"، في إشارة إلى مدى اتساع نطاق العمليات السرية التي نفذتها المخابرات الأمريكية خلال تلك الفترة.

 الجدير بالذكر أن هذه الوثيقة نُشرت عام 2023، لكن في حينها تم شطب أسماء الدول من النص قبل أن يتم الكشف عنها مؤخرًا.

أنشطة دعائية مكثفة في أمريكا اللاتينية

وفي وثيقة أخرى مؤرخة عام 1962، تم تسليط الضوء على الدور الذي لعبته وكالة المخابرات المركزية في تنظيم احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية.

وأشارت الوثيقة إلى أنه "في إطار دعم جهود بعض الدول، نفذت وكالة المخابرات المركزية أنشطة دعائية، بما في ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة في الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وغواتيمالا والمكسيك وبنما وبيرو وأوروغواي وفنزويلا". وتعكس هذه المعلومات الجهود التي بذلتها المخابرات الأمريكية لخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول، في سياق الحرب الباردة والمواجهة مع النفوذ السوفييتي في المنطقة.

توسيع "المشروع الكوبي" لمواجهة فيدل كاسترو

إضافة إلى ذلك، تتضمن الوثائق تفاصيل موسعة حول "المشروع الكوبي"، المعروف أيضًا باسم "عملية مانجوس"، والذي كان يهدف إلى إسقاط حكومة فيدل كاسترو في كوبا. ووفقًا للمعلومات الواردة في الوثائق، فقد كان من المخطط أن يرتفع عدد العاملين في المشروع إلى 600 شخص، مع زيادة ميزانية عامي 1963 و1964 إلى أكثر من 100 مليون دولار، في محاولة مكثفة لزعزعة استقرار النظام الكوبي.

وتأتي هذه التسريبات في سياق سلسلة من الوثائق التي رفعت عنها السرية مؤخرًا، حيث سبق للسلطات الأمريكية أن نشرت ملفات سرية تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1963، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى تورط المخابرات الأمريكية في الأحداث السياسية الكبرى على مدار العقود الماضية.

أمريكا اليونان البرازيل المخابرات الأمريكية كاسترو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة

رئيس الوزراء

قرار حكومي بصرف معاشات أبريل .. وموعد الزيادة 25%

صرف 300 جنيه منحه لتلك الفئات خلال شهر رمضان

صرف 300 جنيه منحة لهذه الفئات في رمضان

محمد سامي

وداعا الدراما التلفزيونية.. محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قرار حكومي رسمي يخص الأعمال الدرامية والإعلام في مصر

حالة الطقس

رياح وأتربة وأمطار .. الأرصاد تصدر بيانا مهما عن حالة طقس الغد

وزير المالية

أهم 16 تصريحا لـ وزير المالية خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي

حالة الطقس

الشتاء يعود .. مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

واتساب

قرار صادم من واتساب .. تعيين حدود الرسائل التي يمكن إرسالها

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. بمواصفات غير مسبوقة هواوي تطلق سماعة FreeBuds 6 خلال أيام.. ولعشاق الفخامة إليك أفضل هاتف في السوق بمواصفات احترافية

بنتلي

السيارات الكهربائية تضرب أرباح بنتلي وتتسبب في خسارتها

بالصور

قبل العيد.. تعرف على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش

طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..
طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..
طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..

كنز لصحتك وللشعر.. تعرف على فوائد الجرجير

كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير
كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير
كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر في مسجد السيدة نفيسة.. صور

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صينية الفراخ بالبصل المكرمل والبطاطس

صينية الفراخ بالبصل المكرمل والبطاطس
صينية الفراخ بالبصل المكرمل والبطاطس
صينية الفراخ بالبصل المكرمل والبطاطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد