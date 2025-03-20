موعد مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب إيطاليا نظيره الألماني، اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويتسلح منتخب إيطاليا بعاملي الأرض والجمهور، لاقتناص فوزًا ثمين من ألمانيا يعزز حظوظه في مواصلة مشواره في البطولة، قبل خوض لقاء الإياب الأحد المقبل، في ألمانيا.

وكان منتخب إيطاليا احتل وصافة المجموعة الثانية في المستوى الأول، متأخرًا بفارق الأهداف عن فرنسا متصدر الجدول، بينما جاء المنتخب الألماني في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة إيطاليا وألمانيا والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة إيطاليا وألمانيا في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سان سيرو”.

وتذاع المباراة المرتقبة عبر القنوات الآتية:

beIN Sports HD 8

Rai 1

Sport TV2 Portugal

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Romania

ARD Das Erste HD

RSI LA 2

SuperSport HD 1 alb

Polsat Sport 2

SuperSport Variety 3

Diema Sport 3 HD

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

Arena Premium 2 HD BiH



في المقابل، يتطلع منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يوليان ناجلسمان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الطليان خارج الديار، تعزز من حظوظه في التأهل للدور المقبل.

والتقى إيطاليا وألمانيا في 37 مباراة بحسب مواقع “ترانسفير ماركت”، كانت الغلبة لصالح المنتخب الإيطالي بـ15 فوزًا مقابل 10 انتصارات لمنتخب ألمانيا، وحضر التعادل في 12 لقاء.

سجل منتخب إيطاليا 58 هدفًا في شباك نظيره الألماني، واستقبل مرماه 53 هدفًا.