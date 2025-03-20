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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسباب قرار الأعلى للإعلام إيقاف معلق مباراة الطائرة بين الأهلي والزمالك

الطائرة
الطائرة
ياسمين تيسير

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عدة قرارات بشأن مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة. 

وجاءت قرارات المجلس الأعلى للإعلام بناءً على توصية لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير وكانت كالتالي:

قرارات المجلس الأعلى للإعلام 


أولًا: مجازاة قناة «هي» بأداء مبلغ مالي 100 ألف جنيه، وإنذار القناة، لما ثبت من مخالفة شروط الترخيص الصادر لها والخلط في بعض البرامج بين الإعلام والإعلان، وتضمين أحد البرامج المذاعة عبر شاشتها عبارات وتصرفات غير لائقة.


ثانيًا: إيقاف حمدي السيد معلق مباراة الكرة الطائرة بين فريقي الأهلي والزمالك المذاعة بتاريخ 16 مارس 2025، على قناة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بموقع يوتيوب، وإبلاغ نقابة الإعلاميين لإعمال شئونها حيال عدم مراعاة المعلق الحيادية أثناء أداء عمله.


ثالثًا: استدعاء مسئول صفحة نادي الزمالك للكرة الطائرة على موقع فيسبوك، للتحقيق معه فيما أظهرته الصفحة من صورة أحد لاعبي الفريق ثبت بتحقيقات اتحاد الكرة الطائرة ارتكابه تصرفات غير لائقة تجاه جماهير الأهلي، وفي ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من تداعيات ذلك على المشهد الرياضي.

الاهلي الزمالك المجلس الاعلي للاعلام الطائرة

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