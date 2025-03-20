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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يكرم الأسر القرآنية وحفظة كتاب الله

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأسر القرآنية وحفظة القرآن الكريم بالمسابقة القرآنية الكبرى التي أطلقتها المحافظة تحت إشراف مديرية الأوقاف، بحضور الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية الأوقاف، والسيد محمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية.  

وصرّح المحافظ، بأنه تم تكريم الفائزين بمركزي الداخلة وبلاط، وجار استكمال تكريم حملة كتاب الله الكريم على مستوى مراكز المحافظة، موضحًا أن هذا العام يتم تكريم الأسر القرآنية لأول مرة بـ ٤ رحلات حج و٤ رحلات عمرة مهداة من المحافظة للأسر القرآنية بالاقتراع بين الفائزين، بالإضافة لمليون جنيه موزعة بين الأفراد الفائزين وفقًا لمستوى الحفظ، مهنئًا الجميع وراجيًا أن يدوم القرآن لهم نبراسًا ونورًا.

يُذكر أنه قد اجتاز المسابقة ١٢١٧ حافظًا وحافظة لكتاب الله بمراكز المحافظة الخمسة بمستويات المسابقة المختلفة بالإضافة إلى ٨ من الأسر القرآنية، وذلك من إجمالي ١٥٧٠ متقدمًا للمسابقة.

دعم حفظة القرآن الكريم 
تأتي هذه المسابقة في إطار اهتمام محافظة الوادي الجديد بدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع النشء والشباب على التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية. وتعكس هذه المبادرة حرص المحافظة على تكريم الجهود المبذولة في حفظ كتاب الله، وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد والمؤسسات الدينية في نشر تعاليم الإسلام الوسطية.

وتشهد المسابقة إقبالًا متزايدًا كل عام، حيث تُنظَّم وفق معايير دقيقة تشمل مختلف مستويات الحفظ، بدءًا من جزء واحد حتى القرآن الكريم كاملًا. وتُعد هذه المبادرة أحد أوجه الدعم المقدم لحفظة القرآن، إلى جانب جهود المحافظة في تعزيز الأنشطة الدينية والثقافية، بما يسهم في بناء جيلٍ واعٍ متسلح بالقيم الروحية والعلمية.
 

كما تسهم المسابقة في ترسيخ الهوية الدينية وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين المشاركين، مما يعكس اهتمام الدولة برعاية المواهب القرآنية

الولاء والانتماء الوادي الجديد حفظة القرآن تكريم محافظ الوادي الجديد

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