كابتن محمد رمضان هيخصمله.. رامز جلال يعلق على لقاء وسام أبو علي مع مذيعة رامز أيلون مصر

وقع المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، نجم النادي الأهلي ضحية اليوم ضمن برنامج المقالب “رامز إيلون مصر” تقديم رامز جلال، عبر قناة أم بى سى مصر.

وعلق رامز جلال على حضور وسام أبو علي ولقائه مع مذيعة البرنامج، قائلا “شيلي ايدك يا بت كابتن محمد رمضان هيخصمله نصف مليون جنيه على المسكة دي".

برنامج رامز جلال



ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

مقلب رامز جلال

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال، وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

