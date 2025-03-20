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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأولمبية الدولية تعتمد إدراج الملاكمة في أولمبياد 2028

الملاكمة
الملاكمة
عبدالله هشام

اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة الزيمباوبية  كيرستي كوفنتري إدراج لعبة الملاكمة في البرنامج الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية رقم 34، والمقرر إقامتها في لوس أنجلوس  2028، وذلك علي هامش الكونجرس لاختيار مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الدولية والمقام خلال الفترة من 17 وحتي 21 مارس الجاري في اليونان.

إدراج لعبة الملاكمة في البرنامج الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية 

وكان المكتب التنفيذي خلال اجتماعه منذ يومين قد اعتمد عدد من التوصيات أبرزها بإدراج لعبة الملاكمة مرة أخري للبرنامج الأولمبي، بعد اعتماد الاتحاد العالمي للملاكمة لتنظيم لعبة الملاكمة على مستوي العالم وانضمامه رسميا لمظلة اللجنة الأولمبية بديلا للاتحاد الدولي للملاكمة "iba".

ونشر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية في بيانه أن  رياضة الملاكمة هي واحدة من أقدم الرياضات الأولمبية اذا انها تشارك منذ 1904 الا انه تم استبعادها لمرة واحدة بدورة ستوكهولم 1912.
وأشار البيان الي أنه تم اعتماد الاتحاد العالمي للملاكمة في فبراير الماضي بصفة رسمية مؤقتا والذي يضم 88 اتحاد وطني وأنه تعمل منذ هذا التاريخ تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية وذلك في أعقاب سحب الاعتراف من الاتحاد الدولى للملاكمة " iba".

وبحسب  ما أقره المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، أكد  اما رياضة الملاكمة هي واحدة من أهم الرياضات الشعبية على مستوي العالم

تحدث كيت مايونيل مدير الرياضات في اللجنة الأولمبية الدولية في رده على سؤال في شأن وقت تحتاج إليه الاتحادات الوطنية للانضمام إلى الاتحاد العالمي للملاكمة حتى يصبح رياضيوها مؤهلين للمشاركة في لوس أنجلوس "قبل عامين من انطلاق الأولمبياد".
"لم يتجمد الوضع، نشهد الآن تسارعاً في عدد الاتحادات المنضمة للاتحاد العالمي، يجب أن تكون هذه الاتحادات أعضاء عندما تقام التصفيات".

وكان الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة الدكتور مجدي اللوزى  قد شارك مؤخرا في الجمعية العمومية الأولي للاتحاد العالمي للملاكمة برئاسة الهولندي بوريس فان دير فورست والتى أقيمت عبر تقنية فيديو كونفراس، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للاتحاد بمشاركة 88 اتحاد وطني علي مستوي العالم، ليقترب من اعتماده رسميا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية التى اشترطت انضمام 75 علي الأقل لاعتراف الرسمي به بديلا للاتحاد الدولي للملاكمة. 

وانضم الاتحاد المصري للملاكمة مطلع فبراير الماضي لصفوف الاتحاد العالمي للملاكمة  ليصبح الاتحاد الأفريقي الأول ودول شمال افريقيا وال 73 علي مستوي العالم.

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