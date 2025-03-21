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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات اليوم.. حالة الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وسط نشاط ملحوظ للرياح على مناطق السواحل يكون له تأثير على حركة الملاحة البحرية هناك.

الطقس اليوم الجمعة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم، تشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والاحمر، بفعل نشاط الرياح التي تصل سرعتها إلى 70كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

ويشهد الطقس اليوم، فرصا لسقوط الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بحيث تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

عن حالة الطقس بشكل عام، يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف الانحاء، يكون كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 درجة
شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 8 درجات
جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة

الطقس وتوقعات الربيع 

تجدر الإشارة، أن طقس مصر، ودع رسمياً فصل الشتاء، أول الأمس الأربعاء، وبدأ فصل الربيع بتقلباته الجوية الحادة والسريعة المتغيرة، باعتباره فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن بداية فصل الربيع هذا العام، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وسط تغيرات في درجات الحرارة بشكل مستمر بعدما شهدت البلاد أجواء دافئة خلال الأيام  الماضية.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد

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