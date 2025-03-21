الحوثيون يعلنون قصف هدف عسكري في تل أبيب | فيديو

أعلن الحوثيون في اليمن، فجر يوم الجمعة، قصف هدف عسكري في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)".

وأكد أن العملية تم تنفيذها بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" وحققت هدفها بنجاح.

وذكر العميد يحيى سريع أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن هذه العملية تأتي "ردا على مجازر العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة".

وشدد على أن عمليات القوات المسلحة المساندة لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي وأن هذه العمليات بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية سوف تستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ "باليستي فرط صوتي"، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض الصاروخ قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية.

وفجر الثلاثاء الماضي، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر وذلك للمرة الثالثة خلال 48 ساعة، وإفشالها لهجوم جوي أمريكي كان يحضر له ضد الجماعة.

والثلاثاء الماضي، أعلن الحوثيون استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بصاروخ في أول هجوم من نوعه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في يناير الماضي.

وبدأت القوات الأمريكية هجمات واسعة يوم السبت الماضي في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالت الضربات الجوية الأمريكية عدة مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.