عصام عمر يضرب زوجته في مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تصاعدت الأحداث بين مي (هاجر السراج)، وزوجها محمد (عصام عمر) بعد أن أرسلت له صديقتها ندى صورة برفقة رجل غريب وبدون حجاب، وذلك في أحداث الحلقة السابعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد.



ينفعل محمد فور رؤيته للصورة، ويتوجه إلى منزل والدة مي (شيرين) لمواجهتها، لتتحول المواجهة إلى مشهد عنيف حين يقوم بصفعها ويوبخها بسبب تماديها، مما يزيد من تعقيد العلاقة بينهما، خاصة بعد اعتراف مي بأنها كذبت بشأن خبر حملها.

هذا الموقف يكشف إلى أي مدى وصلت حالة التوتر بين مي ومحمد إلى مرحلة خطيرة، لا سيما بعد تغييرات مي الأخيرة وقرارها بالتمرد عليه. في المقابل، يُظهر رد فعل محمد العنيف عجزه عن التعامل مع تصرفات مي بعقلانية، مما يضع علاقتهما الزوجية على شفا الانهيار.

فهل هناك فرصة لإصلاح ما أفسدته هذه الخلافات، أم أن الأمور خرجت بالفعل عن السيطرة؟

مسلسل نص الشعب اسمه محمد، كوميديا اجتماعية تدور حول مهندس التكييفات محمد الذي يعيش حياة روتينية ويبحث عن التغيير من خلال تعدد علاقاته النسائية، بينما يحاول التوفيق بينهن يقع في العديد من المواقف والتحديات الطريفة، بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السرّاج، محمد محمود، شيرين، تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار .