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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد الشرنقة وكامل العدد.. سمر طارق تشارك في مسلسل لام شمسية بأغنية الكدب

سمر طارق
سمر طارق
قسم الفن

شاركت المطربة سمر طارق في مسلسل "لام شمسية" لـ أمينة خليل، عبر تقديمها أغنية "الكدب".

وشهدت الحلقة السادسة اليوم من "لام شمسية" العرض الأول لأغنية سمر طارق ضمن مشهد رئيسي جمع أمينة خليل وأحمد السعدني والذي شهد توتر عاطفي بين الزوجين بعد تفاقم الخلاف بينهما عقب حادثة صديق الزوج محمد شاهين مع ابنه.

وتأتي إطلالة سمر في لام شمسية استمرارا لحملها لقب "الأكثر مشاركة بالأغاني في رمضان"، حيث ظهرت بصوتها في ثلاث مسلسلات مختلفة بداية من مسلسل "الشرنقة" لـ أحمد داوود الذي شهد ظهورها بثمان أغنيات، مرورا بأغنية في مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني ختاما اليوم بأغنية في مسلسل "لام شمسية".


وأطلت سمر خلال السباق الرمضاني بمقتطفات من ثلاثة ألبومات مختلفة لسمر طارق، بداية من أغنية "كده" التي ظهرت في ألبوم "فرق توقيت" الذي يجسد مراحل الحزن الخمسة، بجانب أغنيات "بعيد" و"صوت" و"انسحاب"، والأعمال الأربعة من كلمات سمر وألحانها وتوزيعها الموسيقي. إضافة لأربع أغنيات دفعة واحدة من ألبوم "ضل" منها "تخاريف" و"بتمنى" و"بتوه"، وهي أيضا من كلماتها وألحانها بينما وزعتها بمشاركة شادي مؤنس.

سمر طارق لام شمسية الكدب

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