من انهارده لا يمكن تكون صاحبي.. أسامة حسن يهاجم باسم مرسي

وجه العديد من نجوم الكرة المصرية، رسائل دعم لعبد الحميد بسيوني، المديرالفني لطلائع الجيش، بعد التصريحات التي أدلى بها باسم مرسي مهاجم الطلائع السابق عبر إحدى منصات البودكاست.

وبدوره كتب أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه على "فيسبوك": كان عندنا أمل انك تتوسط لحد او تكلمه انت وتروح البيت تبوس دماغه وتعمل فيديو اعتذار انت وكابتن عبد الحميد بسيوني المحترم المدرب الكبير غصب عنك انت من انهارده لايكمن تكون صاحبي".

كان باسم مرسي آثار جدلًا واسعًا بتصريحات هجومية تجاه عبدالحميد بسيوني، ونالت تصريحاته غضب أغلبية الوسط الرياضي في مصر، مما دفع العديد منهم على دعم الأخير.