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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أدعية العشر الأواخر من رمضان.. وهذه علامات ليلة القدر

أدعية العشر الاواخر من رمضان
أدعية العشر الاواخر من رمضان
محمد شحتة

تعتبر العشر الأواخر من رمضان، وفقا لمنشور صادر عن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، هي أفضل ليالي العام، نظرا لما حباها الله تعالى من فضل وبما ميزها من خصائص وميزات.

أدعية العشر الأواخر من رمضان

اللهم اعتق رقابنا من النار واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى واكتبني من عبادك المتقين والمحسنين.

اللهم ارزقني رزقا حلال واجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.

اللهم ارزق أهلي التوفيق في الحياة وبارك لي فيهم ولا تريني فيهم مكروها.

اللهم حقق لي ما أتمناه أنا وجميع المسلمين.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم اكتبنا من رفقاء النبي في الجنة.

اللهم املأ قلبي نورا ورضا وإيمانا وتسليما.

اللهم ارزقني التقوى في القول والعمل.

اللهم اجعلني سببا لإحياء الإحسان في أمة محمد.

دعاء ليلة القدر

-اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
- أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ يارب بابك لا يُسد وسائلك لا يُرد ومحبك لا يُصد من آتاك مغلوباً نصرته ومن آتاك ذليلاً عززته ومن آتاك فقيرآ اغنيته ومن آتاك ضالآ هديته ومن آتاك نادِماً قبلته ومن آتاك مُحبآ قربته فلك الحمد انك انت الله رب العالمين ،اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.
-اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.
-اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، قَوِيَ عَلَيْهِ بَدَنِي بِعَافِيَتِكَ، وَنَالَتْهُ قُدْرَتِي بِنِعْمَتِكَ، وَانْبَسَطَتْ إِلَيْهِ يَدِيِ بِسَعَةِ رِزْقِكَ.
- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، احْتَجَبْتُ بِهِ عَنِ النَّاسِ بِسِتْرِكَ، وَاتَّكَلْتُ فِيِه عِنْدَ خَوْفِي مِنْكَ عَلَى أَمَانِكَ، وَوَثِقْتُ مِنْ سَطْوَتِكَ عَلَيَّ بِحِلْمِكَ، وَعَوَّلْتُ فِيِه عَلَى كَرَمِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ عَفْوِكَ. اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ، وَإِلَى مَلاَئِكَتِكَ، وَإِلَى رُسُلِكَ، وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ، وَيُحِبُّ مَلاَئِكَتِكَ، وَيُحِبُّ رُسُلَكَ، وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.
-اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ الّذِي عَاهَدَكَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ، وَمِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.
-اللَّهُمَّ اجْعَلْ آخِرَ كَلاَمِنا مِنَ الدُّنْيا لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله مُحمد رسول الله.

فضل العشر الأواخر من رمضان

وفضلت ليالي العشر الأواخر من رمضان بوجود ليلة القدر التي نزل فيها القرآن الكريم، وتتنزل الملائكة فيها، وهي ليلة خير من ألف شهر.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري (تحروا ليلة القدر في الوتر، من العشر الأواخر من رمضان).

وكان من هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان، أنه كان يكثر فيها من الطاعات والنوافل، فكان النبي يقوم ليلها ويعين أهل بيته على اغتنامها.

وغن فضل العشر الأواخر من رمضان، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث (كان النبي إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله، وأيقظ أهله).

كما كان من هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان أنه كان يعتكف في المسجد وينقطع للعبادة في هذه العشر، فعن عبد الله بن عمر، أنه قال (كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان).

موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر

ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب الخميس 20 مارس 2025 حتى فجر الجمعة 21 مارس 2025

ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب السبت 22 مارس 2025 حتى فجر الاحد 23 مارس 2025

ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب الاثنين 24 مارس 2025 حتى فجر الثلاثاء 25 مارس 2025

ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب الأربعاء 26 مارس 2025 حتى فجر الخميس 27 مارس 2025

ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب الجمعة 28 مارس حتى فجر السبت 29 مارس 2025.

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