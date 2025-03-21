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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد إثيوبيا.. صلاح ومرموش يقودان الهجوم

محمد صلاح وعمر مرموش
محمد صلاح وعمر مرموش
محمد السعيد

استقر حسام حسن مدرب منتخب مصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة إثيوبيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على إثيوبيا في تمام الحادية عشر مساءً، على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

واختار منتخب إثيوبيا خوض مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026 بالمغرب، بسبب رفض الكاف اعتماد أي ملعب له داخل أرضه لعدم استيفاء الشروط.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: مروان عطية، أحمد مصطفى “زيزو”، محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

ويستهدف منتخب مصرّ بقيادة مدربه حسام حسن، الفوز على إثيوبيا في مباراة اليوم لتأمين صدارة المجموعة في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التأهل إلى كأس العالم.

وحقق منتخب مصر 3 انتصارات وتعادل في لقاء في أول 4 جولات بتصفيات كأس العالم، بينما تعادل منتخب إثيوبيا في 3 مباريات وخسر لقاء ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن.

ترتيب مجموعة مصر (المجموعة الأولى):

1- مصر - 10 نقاط

2- سيراليون- 8 نقاط

3- غينيا بيساو - 6 نقاط

4- بوركينا فاسو - 5 نقاط

5- إثيوبيا - 3 نقاط

6- جيبوتي - نقطة
 

محمد صلاح عمر مروش منتخب مصر تشكيل منتخب مصر المتوقع إثيوبيا تصفيات كأس العالم

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