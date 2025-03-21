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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة يقتربان من التأهل لكأس العالم 2026

نيوزيلندا
نيوزيلندا
اقسم الرياضي

أصبح منتخبا نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة على بعد خطوة واحدة فقط من التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد تأهلهما للمباراة النهائية في تصفيات قارة أوقيانوسيا، المؤهلة للمونديال.

حقق منتخب نيوزيلندا انتصارا كاسحا 7 / صفر على منتخب فيجي، في حين تغلب منتخب كاليدونيا الجديدة 3 / صفر على تاهيتي، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بالدور قبل النهائي لتصفيات قارة أوقيانوسيا، المؤهلة لكأس العالم، الذي يقام صيف العام المقبل.

افتتح كريس وود، نجم فريق نوتينجهام فورست الإنجليزي، التسجيل مبكرا لمصلحة منتخب نيوزيلندا، في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف زميلاه ساربرت سين وتايلر بيندون الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 16 و23 على الترتيب.
وأضاف تيم باين الهدف الرابع لنيوزيلندا في الدقيقة 32، ليعود وود لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 56 و60 على التوالي، لينصب نفسه بطلا للقاء عقب تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك).

واختتم كوستا باربادوزس مهرجان الأهداف النيوزيلندية، عقب تسجيله الهدف السابع في الدقيقة 73.

وفي اللقاء الآخر، خطت كاليدونيا الجديدة خطوة هائلة نحو ما سيكون ظهورها الأول في كأس العالم، حيث أثبتت تفوقها على تاهيتي بفوزها بثلاثية نظيفة.
وارتدى النجم المخضرم جورج جوبيه-فينبي ثوب الإجادة في المباراة، عقب إحرازه الهدفين الأول والثاني لكاليدونيا الجديدة في الدقيقتين 50 و70 على الترتيب، فيما تكفل لويس وايا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز في سلسلة تصفيات أوقيانوسيا مباشرة إلى كأس العالم لأول مرة، بعدما كان يتعين عليه خوض الملحق العالمي في النسخ الماضية للمونديال.
ويعني ذلك أن الفائز في النهائي، الذي يقام يوم الاثنين المقبل بمدينة أوكلاند النيوزيلندية، سينضم إلى منتخبات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي تشترك في استضافة المونديال المقبل، بالإضافة لمنتخب اليابان، الذي أصبح أول فريق يبلغ النهائيات، التي تضم 48 فريقا للمرة الأولى، عبر بوابة التصفيات.
وسيظل لدى الخاسر في نهائي أوقيانوسيا فرصة للتأهل من خلال مباراة فاصلة بين القارات، ضمن الملحق العالمي.

نيوزيلندا كاليدونيا الجديدة كرة القدم كأس العالم 2026 تاهيتي

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