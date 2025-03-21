تحريات المباحث تكشف المستور حول مشاجرة الشرابية

قررت جهات التحقيق استعجال تحريات المباحث حول واقعة ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقاهرة.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش بالوجه") إثر إدعاء مشاجرة بمحل سكنه.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص "بينهم المصاب وإثنين آخران مصابان برش خرطوش" ، طرف ثان 3 أشخاص وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات) بسبب خلافات على أولوية المرور، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بإستخدام الأسلحة المضبوطة ، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها ، تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.