آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 21-3-2025

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21-3-2025؛ داخل السوق الرسمية وذلك منذ آخر يوم عمل داخل الجهاز المصرفي .

كان البنك المركزي المصري قد عطل العمل في البنوك أمس الخميس بالتزامن مع بدء مواعيد الراحة الرسمية داخل أكثر من 37 بنكا حكوميا وخاصا يعمل في مصر .

تبدا اجازة البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة حتي مساء غد السبت.

سعر البنك المركزي

جاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع.

أقل سعر

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.41 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وصل سعر ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الزراعي المصري، المصري الخليجي"

وبلغ سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، قناة السويس،HSBC".

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و المصري لتنمية الصادرات.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك “ ابوظبي الأول، التنمية الصناعية، نكست، المصرف المتحد، القاهرة”

سعر أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني،العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، الاسكندرية، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك “ الأهلي الكويتي، سايب”

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في " قطر الوطني الأهلي QNB،بيت التمويل الكويتي".