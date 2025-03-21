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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالفرو .. إطلالة جذابة لـ مي عمر تخطف الأنظار

مي عمرو
مي عمرو
ميرنا محمود

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورة جديدة  من سيارتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهرت مي عمر بأطلالة شتوية جذابة مرتدية جاكيت فرو باللون الجملي ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها،ووضعت مكياج بسيط يبرز جمال ملامحها.

رسالة شكر من مي عمر للجمهور 

وجهت الفنانة مى عمر رسالة شكر لجمهورها ومحبيها بسبب الدعم المستمر له ونجاحها فى استفتاء برنامج et بالعربي بعد نجاح مسلسلها “إش إش” الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني الحالي ، والذى يعتبر آخر اعمال زوجها المخرج محمد سامي الدرامية.

ونشرت مي عمر بوست عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، معلقة: “مبسوطة وفخورة إن مسلسل 'إش إش' حصل على جائزة أفضل مسلسل في النصف الأول من رمضان في إستفتاء ET بالعربي باستفتاء الجمهور شكرًا للجمهور العظيم و لكل حد دعمني وآمن بالعمل ده .. واللي جاي أحلى وأقوى إن شاء الله”.

واعتبر الجمهور  أن هذه الرسالة بمثابة رد على خبر  اعتزال مى عمر الفن كما تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد أن أعلن زوجها المخرج محمد سامي اعتزال الإخراج الدرامي.

أبطال إش إش
مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

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