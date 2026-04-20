بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| اليوم.. انطلاق مواجهات الدور ربع النهائي

تتواصل اليوم الإثنين منافسات بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة سيدات رقم 39 التي يستضيفها النادي في مقره الرئيسي بالجزيرة، خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل الجاري، حيث تقام اليوم مواجهات الدور ربع النهائي، وأبرزها مواجهة الأهلي أمام ليتو الكاميروني، إضافة إلى مباريات تحديد أصحاب المراكز من التاسع وحتى السادس عشر.

وجاءت مواعيد مباريات الدور ربع النهائي على النحو التالي:

1 - الأنابيب الكيني X مديرية التحقيقات الجنائية الكيني.. صالة الأمير عبد الله الفيصل - 12 ظهرًا.

2 - البنك التجاري الكيني X مايو كاني.. صالة الأمير عبد الله الفيصل.. 2 عصرًا.

3 - قرطاج التونسي X كاليبي الغاني.. صالة الأمير عبد الله الفيصل - 4 عصرًا.

4 - الأهلي X ليتو الكاميروني.. صالة الأمير عبد الله الفيصل - 7 مساءً.

بينما جاءت مواعيد مباريات تحديد أصحاب المراكز من التاسع وحتى السادس عشر كالتالي:

1 - جيندر لايت البوروندي X الجمارك النيجيري.. صالة الشهداء - 1 ظهرًا.

2 - أرسو السيشيلي X مصنع الكحول الوطني الإثيوبي.. صالة الشهداء - 3 عصرًا.

3 - كامبالا الأوغندي X سوكوسيم السنغالي.. صالة الشهداء - 5 مساءً.

4 - ديكارت الإيفواري X ڤايبرز النيجيري.. صالة الشهداء - 7 مساءً. ونجح الأهلي في التأهل لربع نهائي البطولة، بعدما فاز على كامبالا الأوغندي بنتيجة 3 - 0، خلال مباراة دور الـ16، بينما فاز في مرحلة المجموعات على كل من مصنع الكحول الوطني الإثيوبي ومايو كاني الكاميروني وديكارت الإيفواري، بنتيجة 3 - 0 في المباريات الثلاث.