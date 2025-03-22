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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فتح نظام iOS ممتاز للساعات الذكية .. منافسة أكبر ومميزات أفضل ستصلك

الساعات الذكية
الساعات الذكية
احمد الشريف

على مدار السنوات الماضية، أصبحت اختيارات الساعات الذكية مقسّمة بوضوح بين مستخدمي أجهزة iPhone وأجهزة Android، حيث يرى معظم المستخدمين أنه من البديهي أن تكون الساعة الذكية متكاملة بشكل سلس مع نظام هواتفهم.

 أدى هذا إلى اعتماد مستخدمي iOS على Apple Watch بينما يميل مستخدمو Android إلى ساعات مثل Galaxy Watch أو Pixel Watch.

استخدمات محدودة

قبل خمس سنوات، كان بإمكانك استخدام ساعات ذكية من علامات تجارية مثل Samsung أو Fossil مع أجهزة iPhone، ولكن التجربة لم تكن بنفس مستوى التكامل الذي توفره Apple Watch.

السبب الرئيسي عدم قدرة الساعات الذكية الأخرى على تقديم مزايا مثل الرد السريع على النصوص أو الاتصال السلس مع أجهزة Apple الأخرى مثل Mac وAirPods.

قرار جديد

مع إصدار نظام Wear OS 3 في عام 2021، بدأ مصنعو الساعات الذكية العاملون بنظام Android في تقليص دعمهم لأجهزة iOS، هذا قلل من الخيارات المتاحة لمستخدمي iPhone الذين يفضلون تصميمات أو ميزات طرف ثالث.

 ومع مرور الوقت، تراجعت الابتكارات في عالم الساعات الذكية، حيث اعتمد المصنعون على تحسين الطرازات الحالية دون تقديم ميزات جديدة جذرية.

الآن، يأتي قرار جديد من الاتحاد الأوروبي لفرض قدر أكبر من التكامل بين نظام iOS والأجهزة الأخرى. 

هذا يعني أن Apple ستحتاج إلى السماح للشركات المصنعة للساعات الذكية التابعة لجهات أخرى بعرض والإجابة على إشعارات iOS. 

خطة مهمة

تعد هذه الخطوة انتصارًا كبيرًا لمستخدمي Garmin، الذين عانوا لسنوات من عدم القدرة على الرد السريع على الإشعارات.

ومع ذلك، رفضت Apple هذا القرار واصفة إياه بأنه يحد من قدرتها على الابتكار. قالت المتحدثة باسم Apple، ماني جولدبيرج، إن القرار يجبر الشركة على "تقديم ميزاتها الجديدة مجانًا لشركات لا تلعب وفق نفس القواعد". 

بينما رأى آخرون أن ذلك قد يؤدي إلى تحفيز مزيد من الابتكارات من جميع الأطراف.

تأمين البيانات

حاليًا، باتت سوق الساعات الذكية مملة، حيث لم تشهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة. 

أضافت Apple لونًا جديدًا لطراز Ultra 2، بينما اتبعت Samsung نهجًا مشابهًا من خلال تقديم Galaxy Watch Ultra.

 أصبحت الشركات تعتمد على قفل الأنظمة لتأمين قاعدة مستخدميها بدلاً من تقديم تصميمات ثورية أو ميزات مبتكرة.

قرار الاتحاد الأوروبي

في النهاية، يعتبر قرار الاتحاد الأوروبي خطوة نحو إعطاء المستهلك حرية أكبر في اختيار الساعة الذكية المناسبة لاحتياجاته، بغض النظر عن نوع هاتفه. 

ربما سيتيح هذا المجال لظهور تصميمات مبتكرة وميزات جديدة تنعش السوق. 

إذا كانت Apple Watch هي الأفضل بالفعل، كما يرى الكثيرون، فستظل قادرة على الحفاظ على هذا اللقب حتى مع السماح للآخرين بالوصول إلى ميزات iOS.

iPhone Android apple watch

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