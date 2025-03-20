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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صورة مسربة لغطاء هاتف iPhone 17 Air تبرز تصميمه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل Apple، لإطلاق هاتفها الجديد iPhone 17 Air، الذي يتميز بتصميم فائق النحافة وكاميرا واحدة مع تغيير جذري في تصميم الجزء الخلفي. 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، ظهرت أول صورة لحافظة iPhone 17 Air القادم من آبل، والتي تكشف عن جزيرة كاميرا كبيرة تمتد من طرف إلى آخر في الخلف، حيث من المتوقع أن تتضمن عدسة واحدة فقط.

تسريب أول صورة لغطاء حماية هاتف iPhone 17 Air
 

تشير التسريبات إلى أن هذا الجهاز سيكون أخف وزنا وأقل سمكا في تاريخ هواتف آيفون، حيث يبلغ سمكه الأساسي 5.5 ملم فقط، في حين يبرز النتوء الخلفي بمقدار 4 ملم لاستيعاب الكاميرا، ولم تكشف بعد مواصفات المستشعر المستخدم في الكاميرا.

تسريب أول صورة لغطاء حماية هاتف iPhone 17 Air
 

ومن حيث الأبعاد، سيأتي iPhone 17 Air بنفس حجم شقيقه الأكبر iPhone 17 Pro Max، بارتفاع 163 ملم وعرض 77.6 ملم، وسيأتي مزودا بشاشة LTPO Super Retina بقياس 6.9 بوصة مع نتوء الجزيرة الديناميكية Dynamic Island.

 وعلى الرغم من خطط آبل الأولية لإصدار الهاتف كجهاز بدون منافذ لاختبار مستقبل الشحن اللاسلكي، سيحتفظ الجهاز بمنفذ USB-C في الجزء السفلي.

وتشير التسريبات السابقة، إلى iPhone 17 Air سيعتمد على بطارية عالية الكثافة لتعويض الحجم الأصغر، حيث من المرجح أن تستخدم آبل بطارية سيليكون كربون، التي توفر كثافة طاقة أعلى دون المساس بالشحن السريع أو عمر البطارية.

كما أشارت التكهنات إلى أن شركة آبل ستقدم هاتف iPhone 17 Air، مع إطار من التيتانيوم، والذي كان يقتصر على طرازات iPhone Pro فقط.

سيوفر إطار التيتانيوم في هاتف iPhone 17 Air، مزيجا من المتانة والخفة، في حين أن الألومنيوم المستخدم في الإصدارات العادية من آيفون يوفر خفة وزن مثالية، إلا أن التيتانيوم يعد أقوى وأكثر مقاومة للتآكل.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف مزودا بمعالج A19 الذي سيتم تصنيعه باستخدام عملية تصنيع TSMC بدقة 3 نانومتر، مما يعني أداء أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، سيكون معالج A19 مرفقا مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يعزز أداء الهاتف في المهام المتعددة.

آبل iPhone 17 Air هواتف آيفون آيفون 17 إير

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