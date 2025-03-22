الكويت تستعد لفتح باب الرهون العقارية لأول مرة أمام البنوك



تستعد الكويت للسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد المالي في الدولة الغنية بالنفط.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء قريباً على التشريع، وفقاً لأشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.

ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقاً قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقاً للأشخاص.

الرهون العقارية في الكويت

لم تكن الرهون العقارية مسموحة أو منظمة قانونياً في الكويت، بسبب مخاوف من التداعيات السياسية لعمليات حجز منازل المواطنين.

وبدلاً من ذلك، كانت الحكومة تقدم برنامج إسكان عاماً يُتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكل كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة.