مفاجأة من سامسونج ..تحديث One UI 7.0 سيشمل الهواتف الرائدة القديمة

أعلنت سامسونج أن تحديث One UI 7.0 المنتظر بشدة سيتأخر حتى شهر أبريل، لتبدأ عمليات الإطلاق في 7 أبريل عالميًا و10 أبريل في الولايات المتحدة.

وشملت قائمة الأجهزة المعلن عنها للتحديث في البداية الأجهزة الحديثة فقط، مما أثار تساؤلات حول مصير الأجهزة القديمة.

الأجهزة التي ستحصل على التحديث أولاً

سلسلة Galaxy S

Galaxy S24 وGalaxy S24 FE

Galaxy S23 وGalaxy S23 FE

Galaxy S22 وGalaxy S21 (بما في ذلك الإصدار FE)

سلسلة Galaxy Z

Galaxy Z Fold6 وFlip6

Galaxy Z Fold5 وFlip5

Galaxy Z Fold4 وFlip4

Galaxy Z Fold3 وFlip3

أجهزة التابلت Galaxy Tab

سلسلة Tab S10

سلسلة Tab S9 وTab S9 FE

سلسلة Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite

القيود على الميزات

رغم شمولية التحديث، إلا أن بعض ميزات الذكاء الاصطناعي ستكون محدودة، على سبيل المثال، ميزة Writing Assist وDrawing Assist لن تتوفر سوى على Galaxy S24، S23، Z Fold6، Z Flip6، Tab S10 وسلسلة Tab S9، بينما ستكون ميزة Audio Eraser متاحة فقط لسلسلة Galaxy S24، Z Fold6، Z Flip6، وTab S10.

الطرح حسب المناطق

من المتوقع أن يتلقى المستخدمون في سنغافورة التحديث بدءًا من 14 أبريل، مع إعطاء الأولوية لسلسلة Galaxy S24.

تؤكد سامسونج أن الأجهزة القديمة ستحصل على التحديث لاحقًا، ولكنها لم تظهر على القائمة الأولى، مما قد يُشير إلى أهمية أقل لها، فيما يبرز هذا التطور أهمية الأجهزة الحديثة لدعم الميزات المتقدمة.